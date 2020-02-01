Kocaeli'de yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelileri serbest kaldı - Son Dakika

Doğu ilerinden aldıkları göçmenleri İstanbul'a götürme vaadiyle yüksek fiyatlar karşılığında anlaşarak Kocaeli'nin Gebze ilçesine bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 kişinin ülke içerisinde göçmenlerin kaçak sevki yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik 29 Ocak tarihinde Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs sürücüleri, muavinler ve taksi sürücülerinin de olduğu C.A., A.K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H.Ç., B.Z., Ş.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında yapılan incelemede, şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve doğu illerinden İstanbul'a gitmek isteyen mültecilerden yüksek ücretler aldıktan sonra "Burası İstanbul" diyerek Kocaeli'nin Gebze ilçesine bıraktıkları belirlendi. Gebze Adliyesine sevk edilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ