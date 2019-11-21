Kocaeli'de yakalanan oto hırsızlık çetesi elebaşı tutuklandı

İstanbul'da çok sayıda otomobilin çalınması olayına karıştığı iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çok sayıda araç hırsızlığından yakalama kararı bulunan hırsızlık çetesi elebaşı A.D'nin (54) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.