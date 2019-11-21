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Son Dakika Güncel Kocaeli'de yakalanan oto hırsızlık çetesi elebaşı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de yakalanan oto hırsızlık çetesi elebaşı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da çok sayıda otomobilin çalınması olayına karıştığı iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de yakalanan oto hırsızlık çetesi elebaşı tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da çok sayıda otomobilin çalınması olayına karıştığı iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çok sayıda araç hırsızlığından yakalama kararı bulunan hırsızlık çetesi elebaşı A.D'nin (54) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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