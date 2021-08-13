Kocaeli'de yakalanan PKK'lı terörist adliyede - Son Dakika

KOCAELİ'de, jandarma operasyonuyla yakalanan PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi N.W.M. (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı belirlenen N.W.M. isimli kadın teröristin İzmit'te olduğunu belirledi. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.'nin, Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Jandarmanın operasyonu ile N.W.M. yakalandı. N.W.M., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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