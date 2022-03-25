Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı

25.03.2022 01:19

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş rafinerisinde, bir yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş rafinerisinde, bir yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca bölgesinde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisinde meydana geldi. Rafineri sahası içerisinde Plant-63 diye tabir edilen bölgedeki bir yakıt tankında işçilerin çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle parlama meydana geldi. Parlama nedeniyle tank etrafında bulunan işçilerden Coşkun Kızıltaş, Uğur Yarar, İlkay Kocatekin ve Sezgin Karabıyık yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine rafineriye ait sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Parlama nedeniyle çıkan yangın, rafineriye ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan işçiler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin yaralandığı haberini alan aileleri de hastaneye geldi. Coşkun Kızıltaş'ın tedavisinin yanık ünitesinde devam edeceği öğrenilirken, 3 işçi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş, 4 işçinin yaralandığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen 4 arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." (DHA)

Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı

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TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı Son dakika haberi: Eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı (3) Son dakika haberi: Eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı (3)

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Kaynak: DHA

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