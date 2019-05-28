Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Kocaeli'de yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

2 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı.
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü, 23 bin 650 ambalaj poşeti ve 12 bin etiket ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:49 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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