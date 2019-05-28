Kocaeli'de yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
2 saat önce
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:49 Kaynak: AA
'de düzenlenen operasyonda 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe
ilçesi Köseköy
Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı.
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 409 kilogram kaçak nargile tütünü, 23 bin 650 ambalaj poşeti ve 12 bin etiket ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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