Kocaeli'de yaklaşık 15 bin kişiye itfaiyecilik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de yaklaşık 15 bin kişiye itfaiyecilik eğitimi verildi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde (KOBİTEM) 2019 yılında 14 bin 752 kişinin temel itfaiyecilik eğitimi aldığı bildirildi.

Kocaeli'de yaklaşık 15 bin kişiye itfaiyecilik eğitimi verildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde (KOBİTEM) 2019 yılında 14 bin 752 kişinin temel itfaiyecilik eğitimi aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli itfaiyesinin bilgi ve tecrübesini ülkenin farklı illerinden gelen itfaiyecilerle paylaştığı, kurum ve okulları da yangın konusunda donanımlı hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 2019 yılında farklı illerden Kocaeli'ye gelen 14 bin 752 kişiye yangına müdahale konusunda teorik ve pratik eğitim verildiği belirtilerek, "256 farklı gruba toplamda bin 683 saat eğitim verildi. Katılımcılar temel itfaiyecilik ve yangınla mücadele teknikleri eğitimlerinin yanı sıra trafik kazalarından kurtarma ve müdahale, yüksek açı kurtarma eğitimleri de aldı." ifadesi kullanıldı.

KOBİTEM'in deneyimli eğitmen kadrosu ve eğitim için uygun altyapısı ile iş yerlerinin eğitim taleplerini karşıladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru alındığında, öncelikle uzman eğitmenlerce iş yerinde gözlem yapılarak işin tehlike sınıfı belirleniyor. İş yerinde mevcut yangın güvenlik önlemleri de dikkate alınarak iş yeri tehlike sınıflarına özgü olarak daha önceden hazırlanmış olan 6 farklı eğitim programından hangisinin uygulanacağına karar veriliyor. Belirlenmiş olan eğitim programlarının süresi 8 ile 32 saat arasında değişiklik gösteriyor. Eğitimler, İzmit'te yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi'nde verildiği gibi iş yerinde de gerçekleştirilebiliyor. Her bir eğitim uygulamalı olarak veriliyor."

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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