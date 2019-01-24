Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Yalıtım Fabrikası İşçileri Grev Başlattı

Kocaeli'de Yalıtım Fabrikası İşçileri Grev Başlattı

1 saat önce

Kocaeli'nin Diovası ilçesinde yalıtım malzemeleri üreten fabrikanın 65 işçisi, bağlı bulundukları sendika ile fabrikalarının iş sözleşmesi konusunda anlaşamaması üzerine grev başlattı.

Kocaeli'de Yalıtım Fabrikası İşçileri Grev Başlattı, System.String[]
Kocaeli'nin Diovası ilçesinde yalıtım malzemeleri üreten fabrikanın 65 işçisi, bağlı bulundukları sendika ile fabrikalarının iş sözleşmesi konusunda anlaşamaması üzerine grev başlattı.

Dilovası'nda buluna bir yalıtım malzemesi üretimi yapan fabrikanın işçileri, iş sözleşmeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında greve çıktı. Kristal-İş Sendikası'na bağlı 645 işçi, sendika yönetimi ve fabrika arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları grevde 7 gün geride kaldı. Şirketin Mersin'deki fabrikalarında çalışan 95 işçi ile eş zamanda eyleme çıkan işçiler, işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınmasını ve zam taleplerinin karşılanmasını talep ettiler.

Fabrika önünde açıklama yapan sendikanın Gebze Şube Başkanı Cihat Ergin, "İşçi arkadaşlarımızın aldığı ikramiyeleri maaşın içerisinde göstermeye çalıştılar. Bu yıl 20.3 bir enflasyon var. Buna karşılık bize önerdikleri zam oranı 185 lira. Bu da yüzde 6-7'ye denk geliyor. Bu koşullarda grev kaçınılmaz oldu. Kime, neye güveniyorlar bilmiyoruz. Grev ertelensin diye bekliyorlar. Kocaeli ve Mersin fabrikaları olarak eş zamanlı greve başladık. Grev yasağı gelirse mücadelemizden geri adım atmayız. Biz her zaman çözüm yolu ararız. Burası yeni örgütlendiğimiz bir yer. İlk sözleşmemiz. Masada bitirmek isterdik ama olmadı. Süreci bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

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