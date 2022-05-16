Kocaeli'de yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kocaeli'de yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi

16.05.2022 18:58
Kocaeli'de yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde bulunan, Hasan Sarı'ya ait 2 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, yangın sırasında sundurma içerisinde olan bir köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

Yangının, giriş katında ikamet eden kiracı M.G. (69) kaynak yaptığı sırada bahçedeki hurda kağıtların tutuşması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

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İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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