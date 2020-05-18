Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü - Son Dakika

Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü

KOCAELİ Çayırova'da dürümcü olarak kullanılan bir işyeri yanarak küle döndü.

KOCAELİ Çayırova 'da dürümcü olarak kullanılan bir işyeri yanarak küle döndü. Olay yerinde soğutma çalışması yapan bir itfaiye görevlisi bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim 'i alarak itfaiye aracına koydu Yangın, sabah, 05.00 sıralarında Çayırova, Şeker Pınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Dürümcüden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Olayda dürümcü dükkanı tamamen yandı. Olay yerinde soğutma çalışması yapan itfaiye görevlisi, bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim'i alarak arabasına koydu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

- Bengi - Bengi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu

59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı