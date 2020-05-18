KOCAELİ'DE YANAN DÜRÜMCÜ KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

Kocaeli Çayırova'da dürümcü olarak kullanılan bir işyeri yanarak küle döndü. Olay yerinde soğutma çalışması yapan bir itfaiye görevlisi bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim'i alarak itfaiye aracına koydu

Yangın, sabah, 05.00 sıralarında Çayırova, Şeker Pınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Dürümcüden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Olayda dürümcü dükkanı tamamen yandı. Olay yerinde soğutma çalışması yapan itfaiye görevlisi, bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim'i alarak arabasına koydu.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.