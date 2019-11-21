Kocaeli'de yangın
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1793 Sokak'ta Aynur Keskin'e ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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