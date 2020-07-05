Kocaeli'de yangın - Son Dakika

Kocaeli'de yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikanın su tahliye deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var

Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti

Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi

Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu

Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı