Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'de Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

58 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde sabah saatlerinde çıkan iki farklı yangında iki ev yandı. İlk yangın Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Sokak'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çakır'a ait Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride kimse olmadığı sırada çıkan yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Asmalı Sokak'ta çıkan ikinci yangında ise 3 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki yangın hakkında da inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Başiskele, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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