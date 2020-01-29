Kocaeli'de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 gün önce çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 gün önce çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 20 Ocak günü İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralanan yatalak hasta Halit Tanık(68) ve Adnan S.'yi kurtararak, yangını söndürdü. Ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Halit Tanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yangından 9 gün sonra hayatını kaybeden şizofreni hastası emekli polis memuru Tanık'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Afyon Sandıklı'ya gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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