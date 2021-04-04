Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de 31 Mart'taki yankesicilik olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K'nin çoğunluğu yankesicilik ve hırsızlıktan olmak üzere 24, M.K'nin ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.K. serbest bırakıldı, diğeri ise adliyeye sevk edildi. Zanlı Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!

CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi

Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam

Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti

Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı

PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti