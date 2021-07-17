Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da İzmit'te bir kişinin yeleğini kirletme bahanesiyle cebinden 12 cumhuriyet altını, 1300 lira ve 100 dolar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen L.K. ve T.T'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.