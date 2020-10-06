Kocaeli'de yapılan operasyonda 7 tabanca yakalandı - Son Dakika

Ekiplerce araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ile 28 fişek ele geçirildi.

Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur