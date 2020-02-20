Kocaeli'de yapılan uygulamalar suç oranlarını azalttı - Son Dakika

Ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yapılan uygulama ve denetimlerle Kocaeli'de suç oranlarının büyük oranda azaldığını söyledi.



Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Polis Evinde düzenlenen kahvaltıda yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Birliktelikte Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tipioğlu, "2019 yılı içerisinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında 'Mesajımız var', 'Minik yürekler güvende', 'Biz kocaman bir aileyiz', Yalnız değilsin' Projeleri yapıldı. Bin 461 eğitim kurumu, iş yeri ve çeşitli kurum-kuruluş ziyaret edilerek 20 bin 775 kişiye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. 2020 yılında 'Ben sen yok biz varız', Madde bağımlılığına hayır', Minik yürekler güvende', 'Sessiz kalma', 'Silahlı sevince hayır ve 'Çare'" Projeleri hayata geçirildi. Yine 2020 yılı içerisinde 351 eğitim kurumu, iş yeri ve çeşitli kurum-kuruluş ziyaret edilerek 5 bin 606 kişiye çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı sunum yapıldı" dedi.



"Sıfır tolerans politikası ile çalışıyoruz"



"Aile içi ve Kadına Şiddet" konusuna da değinen Tipioğlu, 'Bu konuyla ilgili olarak "sıfır tolerans" politikası ile çalıştığımızı belirtmek isterim. İlimizde bulunan toplam 22 Polis merkezi amirliğinde görev yapan 693 personele eğitim verdik. Mağdur vatandaşlarımızın ilk müracaat noktası olan polis merkezi amirliklerindeki personelin tamamı bu eğitimi almış oldu. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ise Emniyet Müdürlüğümüz kadrosundaki tüm personelimize bu eğitimler verilecektir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerimizde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri kurularak faaliyete geçirildi" diye konuştu.



"Ölümlü kazalarda yüksek oranda azalma var"



Trafik konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaşan Tipioğlu, "2018-2019 yılları trafik ekiplerimizin kontrol ettiği araç sayısı yüzde 60 oranında arttı. Bunun sonucu olarak ise ölümlü trafik kazaları yüzde 21 oranında azaldı. 1 Ocak -15 Şubat 2019 ve 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise trafik ekiplerimizin kontrol ettiği araç sayısı yüzde 104 oranında artarken, bunun sonucu olarak ise ölümlü trafik kazalarında çok yüksek oranda azalma meydana geldi" şeklinde konuştu.



510 kilo uyuşturucu ele geçirildi



Narkotik suçlarla mücadele kapsamında kararlı olduklarını belirten Tipioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "2018-2019 yıllarının kıyaslamasında müdahale edilen olay sayısında yüzde 6 ve yakalanan şahıs sayısında ise yüzde 13'lük bir artış görüldü. 2019 yılında 404 kg eroin, 57 kg esrar, 3 kg Bonzai, yaklaşık 30 bin adet uyuşturucu hap, 25 kg kokain, 21 kg Afyon sakızı ve bin 880 adet sentetik ecza hapı yakalandı. 1 Ocak -15 Şubat 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise müdahale edilen olay sayısında yüzde 48.5 ve yakalanan şahıs sayısında yüzde 41 artış görüldü. Bu rakamlar bizim uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı tutumumuzun bir göstergesidir."



Hırsızlık olaylarında büyük düşüş



"Vatandaşlarımızın en çok etkilendiği ve mağdur olduğu hırsızlık temelli mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta ise 25 oranında düşüş meydana geldi. evden hırsızlık yüzde 26, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 19, yankesicilik yüzde 39, motosiklet hırsızlığı yüzde 42 ve oto hırsızlığı yüzde 38 oranında düştü. 1 Ocak -15 Şubat 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise hırsızlık temelli mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 53 oranında düşüş meydana geldi. Evden hırsızlık yüzde 60, açıktan hırsızlık yüzde 40, bisiklet hırsızlığı yüzde 22, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 28, kapkaç yüzde 100, yankesicilik yüzde 88, motosiklet hırsızlığı yüzde 51, gasp yüzde 59, otodan hırsızlık yüzde 68 ve oto hırsızlığı yüzde 32 oranında düştü. Suç rakamlarındaki ciddi düşüşün sebebi polisimizin alan hakimiyetini arttırmasıdır.



7 bin 5 aranan şahıs yakalandı



"Ayrıca 2019 yılında 11 ayrı Planlı Aranan Şahıslar Operasyonu gerçekleştirilirken ve sadece bu operasyonlarda 565 kişi yakalandı. 2019 yılında planlı toplam 32 bin 176 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 2 milyon 154 bin 836 şahıs kontrol edildi. 7 bin 5 aranan şahıs yakalandı. Adli ve idari olarak ise 4 bin işlem yapıldı. 1 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arası 45 günlük sürede ise 10 bin 297 uygulama gerçekleştirildi. 864 bin 777 şahıs kontrol edildi. Halkımızın huzurunu bozan, şehrimizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla ve devletimizin varlığına tehdit oluşturan FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam." - KOCAELİ