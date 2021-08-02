Kocaeli'de yapımı süren İnebeyli Göleti'nin, ekonomiye yılda 26,6 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapımı devam eden İnebeyli Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 26,6 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan yatırımlarla illerdeki mümbit toprakların suyla buluşturulduğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

Kocaeli ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karamürsel'deki İnebeyli Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Burada depolanacak suyla 4 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Yıldız, göletin tamamlanmasıyla 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 600 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.