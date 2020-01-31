Kocaeli'de yaralı bulunan güvercinler tedavi edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı bulunan güvercinler tedavi edilmelerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti noktasında yaralı halde bulunan 2 güvercin, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim edildi.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, güvercinlerden birinin ayağına sakız yapıştığı ve diğerinin ise ayağında yara olduğu için uçamadığı belirlendi.

Bunun üzerine veteriner hekimler, güvercinlere gerekli tedavileri uyguladı.

Sağlıklarına kavuşmalarının ardından bir süre gözetim altında tutulan 2 güvercin, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.