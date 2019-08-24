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Kocaeli'de yaralı kuşlar bu merkezde tedavi ediliyor

6 dakika önce

Kocaeli'de yaralı kuşlar bu merkezde tedavi ediliyorKOCAELİ - Kocaeli'de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.

Kocaeli'de yaralı kuşlar bu merkezde tedavi ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.

Kocaeli'de çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tedavi altına alındı. Kandıra'da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde getirilen kanadı kırık balıkçıl kuşu, yaralı leylek ve martı uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ve pansuman yapılarak, yaşama tutunması sağlandı. Tedavileri sonrası uzman ekipler tarafından gözetim altında tutulan kuşlar, iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına kavuşturuldu.

(OFC-GY-ÖK-Y)

Kocaeli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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