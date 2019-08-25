Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı
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Kocaeli'de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı

18 dakika önce

Kocaeli'de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.

Kocaeli'de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu. Kocaeli'de çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tedavi altına alındı. Kandıra'da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde getirilen kanadı kırık balıkçıl kuşu, yaralı leylek ve martı uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ve pansuman yapılarak, yaşama tutunması sağlandı. Tedavileri sonrası uzman ekipler tarafından gözetim altında tutulan kuşlar, iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına kavuşturuldu.

(Ömer Faruk Cankurt/İHA)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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