Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen "Körfez Kurdu" adlı yasa dışı bahis operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen "Körfez Kurdu" adlı yasa dışı bahis operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı. Çuvallar ve kitaplar içine saklanmış 552 bin TL ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre yasa dışı bahis faaliyetlerinin olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonrasında 11 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. "Körfez Kurdu" adı verilen operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, kasa, çuval ve kitapların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.


Operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde operasyon öncesinde hazırlanan polis ekipleri, belirlenen adreslere doğru yola çıkıyor. Adreslere baskın yapan ekiplerce yapılan aramalarda ise silahlar ele geçirilirken, çuval, kitap ve kasaların içerisinde de nakit paralar ele geçiriliyor. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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