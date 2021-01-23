Ayrıca Başiskele ilçesinde kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Teknelerdeki 6 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulandı ve teknedeki ağlara el konuldu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla yapılan incelemede, iki tekne tespit edildi.

Kocaeli 'de yasak bölgede balık ve midye avcılığı yapan 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Yasak bölgede balık ve midye avlayan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

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