Kocaeli'de yasak kalktı, cadde ve sokaklar doldu - Son Dakika

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Kocaeli'de yasak kalktı, cadde ve sokaklar doldu
6 saat önce
İZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu.
İZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit'te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:58 Kaynak: DHA
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