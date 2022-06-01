Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

01.06.2022 11:26
Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Yarımca mevkisindeki iskele civarında yasak midye avcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.

Polis botuyla bölgeye giden ekipler, yasak alanda avcılık yapan R.K. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere "su ürünleri kanununa muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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