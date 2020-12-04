Kocaeli'de yasaklara uymayanlara ceza yağıyor - Son Dakika

Kocaeli'de korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları belirlenen 254 kişi ve 7 iş yerine para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü salgının yayılmasına karşın sıkı denetimler uyguluyor. Alınan tedbirler kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde bin 501 iş yeri denetlenip 17 bin 34 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 107 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 31 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 94 şahsa, eldiven kullanım kuralına uymayan 2 işyerine, ateş ölçer bulundurmayan 3 işyerine, süresiz kapalı işyeri kuralını ihlal eden 2 işyerine toplam 261 adet para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.

Ayrıca, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerinde yapılan denetimlerde, yolcu taşımacılığı yapan belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 576 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 115 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam bin 691 araç kontrol edildi. - KOCAELİ