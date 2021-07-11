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Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti - Son Dakika

Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti

11.07.2021 12:40

Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri, erken seçim kapsamında Bulgaristan parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri, erken seçim kapsamında Bulgaristan parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

Bulgaristan vatandaşları için Kocaeli'de 6 sandık kuruldu. Kentte yaşayan çifte vatandaşlar, sabah saatlerinde açılan sandıklarda Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu görevliler nezaretinde oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, AA muhabirine, 4 Nisan'da Bulgaristan'da yapılan seçimlerde yeni bir hükümet kurulamadığı için bu seneki ikinci seçime gidildiğini söyledi.

Bu seçimden hükümetin kurulacağı bir sonucun ortaya çıkmasını ümit ettiklerini dile getiren Çolakoğlu, "Oy verme konusunda da bir önceki seçime göre değişim oldu. Yeni hükümet kurulamadı ama parlamento, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde açılan sandık sınırlamasını kaldırdı, daha demokratik uygulamalar getirdi. Dolayısıyla bir önceki seçimde Türkiye'de 35 sandık açılırken, bugün 112 sandık açıldı. Bu da vatandaşların uzak mesafeye gitmeden daha rahat oy kullanmasını sağlıyor." dedi.

"Hakların temini için seçimden iyi sonuç çıkmasını ümit ediyoruz"

Bulgaristan'daki Türklerin istediği tek şeyin eşitlik olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, "Anayasa ve yasalarda 'Bulgaristan Cumhuriyeti içinde yaşayan herkes eşit kabul edilir, ırk ve din ayrımı yapılmaz.' yazıyor ama maalesef fiili durum böyle değil. Bunun sağlanması, onların en büyük isteği. O çerçevede de kendi siyasal tercihlerini yapıyorlar. Bu, bazen sandığa gitmemek şeklinde oluyor. Hakların temini için seçimden iyi sonuç çıkmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu da oy kullanmaya gelenleri dernek olarak karşıladıklarını belirterek, online başvuru yapan kişilerin hemen oy kullanabildiğini söyledi.

Online başvuru yapmayanların da dernek üyelerinin yardımıyla dilekçe doldurduktan sonra oy kullanabildiğini ifade eden Topaloğlu, vatandaşların seçime ilgi gösterdiğini bildirdi.

Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti

Bulgaristan, Kocaeli, Hükümet, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti - Son Dakika


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