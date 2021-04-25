Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuştu.

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