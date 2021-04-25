Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 6 şüpheli yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Olay
Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
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