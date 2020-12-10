Kocaeli'de yaşlı kadın yakınları tarafından ölü bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de yaşlı kadın yakınları tarafından ölü bulundu
10.12.2020 14:06
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 55 yaşındaki kadın akınları tarafından evde ölü olarak bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 55 yaşındaki kadın akınları tarafından evde ölü olarak bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Doğan Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kızı ve damadı ile birlikte yaşayan 55 yaşındaki böbrek, şeker ve kalp hastalığı bulunan Ayla Demircan, kızı ve oğlu ile birlikte yaşadığı evde yaşamını kaybetti. Eve gelen yakınları Demircan'ı ölü buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşamını kaybettiği belirlenen Demircan'ın ölüm kesin ölüm sebebinin yapılacak olan işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi. - KOCAELİ
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