Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İstasyon Mahallesi Sadık Efe Caddesi'nde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çetinbaş'ın darp sonucu öldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, olaydan önce yaşlı kadının evinin önünde bazı kişilerin görüldüğü bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlılar R.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla Kartepe'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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