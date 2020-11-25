Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı

25.11.2020 12:53
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için erişilebilirlik projesini başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için erişilebilirlik projesini başlattı.

Pandemi süreci nedeniyle risk grubunda yer alan ve kendi sağlıkları için yaşamları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Proje ile bireylerin risk altındaki bireylerin evlerinde önlemler alınarak düşmelerinin önüne geçilmesi, bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılması sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında başlatılan projede, risk gurubundaki vatandaşların evlerine sosyal çalışmacı ve inşaat teknikeri gönderiliyor. Evde gerekli kontrolleri yapan ekipler vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için gerekli tespitleri yapıyor. Ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları gideriliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı - Son Dakika


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