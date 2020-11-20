Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yat üretimi yapan bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir işçi yaralandı.
Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın atık polyesterlerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve elinden yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika