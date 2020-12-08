Kocaeli'de yatalak kadın belediyenin ulaşım desteğiyle tedavi görüyor - Son Dakika

Kocaeli'de yaşayan yatalak ve diyaliz hastası Sevda Tekin, 4 yıldır tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dahi 7/24 çalışan Hasta Nakil Hizmeti vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil Hizmeti, 19 yıldır vatandaşları evlerinden alarak tedavi görecekleri hastaneye ulaşmasını sağlıyor. Yerinde yapılan değerlendirmede ambulans hekimi ve sağlık personeli tarafından ambulans ile taşınması uygun görülen hastalar da hizmetten faydalanabiliyor.

Bu hizmetten 4 yıldır yararlanan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Sevda Tekin (41), nakil hizmetinin hastalar için önemine değindi.

Tekin, yatalak ve diyaliz hastası olduğunu belirterek, "Böbrek yetmezliğim nedeniyle diyaliz görüyorum. 4 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Bu hizmette görev yapan personeli çok seviyorum. Beni evimden alıp diyaliz merkezine götürüyorlar. Daha sonrada alıp evime getiriyorlar. Bu hizmet olmasaydı diyaliz merkezine gidemezdim. Yapılan hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.