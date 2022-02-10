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Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

10.02.2022 23:09
Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

B.G'ye Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ'nin idaresindeki 41 KA 178 plakalı minibüs çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı B.G'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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