Kocaeli'de yayladaki zirvede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yaylada yol dışındaki güzergaha sürdükleri araçta mahsur kalan iki kişi güvenli bölgeye alındı.
Servetiye Karşı Mahallesi 1050 metre rakımlı Menekşe Yaylası mevkisinde mahsur kalan iki kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine ekipler, iş makinesinin yardımıyla zirve bir noktada mahsur kalanları kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zirvede girilmemesi gereken yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı ekiplerimiz uzun uğraşlar sonucunda kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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