Kocaeli'de 'Yaz Neşesi' dolu dolu geçecek - Son Dakika

Büyükşehir, yaz ayları boyunca, 12 ilçede konserlerden, sokak eğlencelerine kadar geniş kapsamlı kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Kültür, sanat, eğlence hayatın içinde olacak

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına damgasını vuracak olan etkinlikler kapsamında yerel ve ünlü sanatçıların katılacağı konserler, çocuklar için tiyatro ve bilim gösterileri, sokak eğlenceleri, sergiler, atölye çalışmaları ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikler; ilçelerin park, bahçe ve kültür alanlarında yapılacak. Vatandaş odaklı bir anlayışla yapılacak etkinliklerde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan şube müdürlükleri kendi çalışma alanlarıyla ile ilgili alanlarda atölye çalışmaları düzenleyecek. Etkinliklerde en fazla çocuklar eğlenecek. Zira etkinlik günlerinde alanlarda çocuklar için sokak oyunları ve pandomim gösterileri düzenlenecek. Palyaçolar ve jonglörler de çocukların neşesine ortak olacak. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü ise oyunlarını çocuklar için sahneleyecek.

İLK ETKİNLİK 3 TEMMUZ'DA KARAMÜRSEL'DE

" Kocaeli'de Yaz Neşesi, Sen de Gel" adı altında düzenlenecek olan etkinlikler, 3 - 4 Temmuz tarihlerinde Karamürsel ilçesinden başlayacak. İlçedeki etkinliklerin merkezi Karamürsel Sahili Kordon olacak. Etkinliklerin ilk etabı olan 3 Temmuz Cumartesi günü birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek.

YAZ NEŞESİ ECE SEÇKİN KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

Öte yandan Kocaeli'de Yaz Neşesi'nin ilk konserini pop sanatçısı Ece Seçkin verecek. Seçkin, en güzel şarkılarını Karamürselliler için söyleyecek. Konser öncesinde ise, Karamürsel Sahili'nde, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin atölyelerinden oluşan stantlar kurulacak. Alan etkinlikleri öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda Bilim Merkezi'nin Ressam Robot Atölyesinde çocuklar için robotik kodlamadan, bilim gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetler yapılacak. Kağıt Müzesi'nin atölyesinde El Yapımı Kağıt etkinliği gerçekleştirilecek. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ile çocuklara oyunlar sahneleyecek. Aynı günün akşamında ise yerel sanatçıların katılacağı konser düzenlenecek. Gün boyu Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimleri (KO-MEK) Kurslarının standında, kurslarda üretilen el emeği göz nuru eserler vatandaşlar için sergilenecek. Janglör ve palyaçolar da etkinlikler boyunca çocukların neşesine neşe katacak.

KARAMÜRSEL'İN KURTULUŞ GÜNÜNDE HALUK LEVENT KONSERİ

Karamürsel Sahili'ndeki ikinci gün etkinlikleri, aynı zamanda Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 4 Temmuz günü yapılacak. Etkinlikler bu güne özel olarak daha da anlamlı olacak. Öğleden sonra alandaki atölyelerde çocuklar ve vatandaşlar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise pop müziğin sevilen ismi Haluk Levent sahne alacak ve birbirinden güzel şarkılarını Karamürselliler ve kurtuluş günü için söyleyecek.

12 İLÇEDE 12 ETKİNLİK YAZ AYLARINA DAMGA VURACAK

Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle evlerinde kalan Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi'nin yaz ayları boyunca düzenleyeceği kültür ve sanat etkinlikleri ile adeta nefes alacak. Yaz etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlı; Kültür Sanat ve Konservatuvar,Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları ile Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlükleri tarafından yapılacak.

MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu kapsamda; Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Bilim Merkezi özellikle çocuklar tarafından sevilerek izlenen Bilim Showlarıyla etkinliklere renk katacak. Yine Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Kağıt Müzesi de kağıt yapımı atölyesi ile görev alacak.

KO-MEK

Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Halk Üniversitesi olarak bilinen Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK) alanda kuracağı stantlarda, kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan eserleri vatandaşlarla buluşturacak.

TURİZM VE DOĞAL YAŞAM ALANLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığına bağlı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü alanlarda kuracağı atölyelerinde kentin turizm lokasyonlarını tanıtacak.Bunun yanı sıra bu stantta Mavi Bayraklı plajların tanıtımı gerçekleştirilecek.Standın renkli etkinlikleri arasında ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri'' adıyla oluşturulan kitaptaki yemekler vatandaşlara tanıtılacak.

ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü etkinliklere alanlarda kurulacak sahnesiyle katılacak. Şehir Tiyatroları alanda kuracağı sahnesinde perdelerini çocuklar için açarak, birbirinden eğlenceli oyunlar sahneleyecek.

KÜLTÜR SANAT VE KONSERVATUVAR ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ

Daire Başkanlığı'na bağlı olan Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ise bu etkinliklerde konser görevini alacak. Organizasyon boyunca akşam saatlerinde etkinliklerin gerçekleştirileceği alanda, ünlü ve yerel sanatçılar Kocaelilerle buluşacak.