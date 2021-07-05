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Kocaeli'de Yaz Neşesi Karamürsel'den başladı - Son Dakika

Kocaeli'de Yaz Neşesi Karamürsel'den başladı

05.07.2021 08:23
Kocaeli'de Yaz Neşesi Karamürsel'den başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarında kentin 12 ilçesinde organize ettiği Kocaeli'de Yaz Neşesi, Karamürsel ilçesinden başladı.

Kordon Sahilinde öğleden sonra başlayan etkinlikler, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümüne anlam kattı. Karamürsel'den başlayan etkinlikler Karamürsel Belediyesi ile ortaklaşa olarak düzenlendi.

İLK ADRES KARAMÜRSEL KORDON SAHİLİ

Yaz Neşesi etkinliklerinin ilk adresi Karamürsel Sahil Kordon oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan şube müdürlükleri kendi çalışma alanlarıyla ile ilgili alanlarda atölye çalışmaları düzenledi. Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla zor günler geçiren vatandaşlar Büyükşehir etkinlikleriyle adeta nefes aldı. Alandaki etkinliklerden en fazla çocuklar mutlu oldu. Çocuklar burada düzenlenen sokak oyunları ile oynarken, pandomim ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra, palyaço ve jonglerle eğlenceli bir gün geçirdi.

STANTLARDA BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMALARI

" Kocaeli'de Yaz Neşesi, Sen de Gel" adı altında düzenlenen etkinliklerde, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin atölyelerinden oluşan stantlar kuruldu.

KAĞIDIN ÜRETİM AŞAMALARI ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi'nin El Yapımı Kâğıt atölyesinde ziyaretçilere, kâğıdın üretim aşamaları tüm detaylarıyla anlatılırken, geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapma imkânı da verildi. Geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapan ziyaretçiler SEKA Kağıt Müzesi hakkında da bilgilendirildiler.

KO-MEK STANTLARINA İLGİ YOĞUN OLDU

Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Halk Üniversitesi KO-MEK'in standı da vatandaşlardan ilgi gördü. KO-MEK alanda bu yılın iki büyük projesi olan USTAM VE KO-MEK Sepeti çalışmalarını halka tanıttı. Vatandaşlar kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan ürünlerini KO-MEK Sepeti standından satın alma imkanı buldu. Ayrıca KO-MEK alanda Resim, Fotoğraf, Müzik, Filografi, Ebru, Ahşap Boyama, İpek Halı Dokuma gibi branşlarına ait tanıtımlarda bulundu. Çocuk Oyun Odası da çocuklar için KO-MEK stantlarında uçurtma yapımı etkinliği düzenlendi.

KO-MEK'TEN ÇEKİLİŞ ETKİNLİĞİ

Bu arada KO-MEK usta öğreticilerinin yapmış olduğu Salıncak Standında fotoğraf çekilip, kendi sosyal medyasında KO-MEK Medya ve KO-MEK Sepetini etiketleyenler arasında bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya katılanlar arasından önümüzdeki günlerde bir çekiliş yapılacak. Numarası çıkan kişiye ebru tablosu hediye olarak verilecek. Söz konusu yarışma diğer ilçe etkinliklerinde de gerçekleştirilecek.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli'nde Yaz Neşesi Sen de Gel" sloganıyla düzenlediği etkinlikler, yaz ayları boyunca kentin park, bahçe, sahil şeridi ve açık alanlarında devam edecek. Etkinliklerde Kocaelili yerel sanatçılar da vatandaşlocaeli Bilim Merkezi Kocaeli Yaz etkinliklerinde Robotik Sergi standı, Slime Atölyesi ve Bilim Şov ile yerini aldı. 7 den 70 e herkesin ilgisini çeken Robotik sergisinde 3 Boyutlu yazıcı ve objeler, İnsansı Robotlar ve bilim merkezinde tasarlanan Robotik sistemler yer alırken, tüm çocukların gözdesi olan Slime Atölyesi büyük ilgi gördü. Bernolli, Likopodyum, Buhar, Sıvı Azot ve Köpük deneylerinin gerçekleştirildiği Bilim şov ise etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.

Kocaeli'de Yaz Neşesi Karamürsel'den başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Yaz Neşesi Karamürsel'den başladı - Son Dakika


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