Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'de, 15 Haziran tarihinde başlayan yaz sezonuyla birlikte 1 haftada 38 kişi, cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kocaeli'de, 15 Haziran tarihinde başlayan yaz sezonuyla birlikte 1 haftada 38 kişi, cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı. 15-21 Haziran tarihleri arasında 101 personelle, 11 merkezde Cankurtaranlık hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan son anda kurtarıyor. Yaz sezonunu açan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, haftanın yedi günü Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sezonun ilk haftasında Cebeci'de 20, Kumcağız'da 7, Bağırganlı'da 2 ve Karamürsel'de 9 olmak üzere toplam 38 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 17 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmetleri verildi.

Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vererek özellikle Kandıra bölgesinde tatil yapacak vatandaşların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KOSKEM liderliğindeki personellerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde ilk bir haftada 38 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Vatandaşlarımızı tehlikelere karşı uyarmak için görev yapılan sahillerde ses sistemi de kurduk. Yaz sezonu boyunca cankurtaranlık hizmetlerinde kullanılacak tüm ekipmanlarımızı da aldık. Türkiye'de ilk ve tek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından cankurtaranlık hizmeti için 4 adet Sar Rescue kurtarma jet modeli, 2020 yılında satın alınan 1 adet jetski ile birlikte 13 adet jetski, 6 adet Zodyak botla kurtarma filomuzu daha güçlü hale getirdik" dedi.

Su Kazaları Engelleme Hizmetleri ile ilgili istatistiki veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vak'alarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendiğine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda, tek hanelere düştü. 2019 yılı yaz sezonunda kurtarma sayımız bin 573 kişidir. 2005 yılından bugüne kadar toplam kurtarma sayımız on bin 820 'ye ulaşmıştır. 2019 yılı yaz sezonu boyunca bölge halkımıza ambulans sağlık hizmetleri sunulmuş olup bu yıl hizmet sayımız 529'e ulaşmıştır. Görev yaptığımız sahillerde 2018 ve 2019 yıllarında boğulma vak'ası da yaşanmadı. O bölgelerde fedakarca çalışan ve vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlayan tüm yüreklere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak alınan bu önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlarda yaşanabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'nin Karadeniz ve Marmara sahillerindeki 15 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planlanan cankurtaranlık hizmeti, 11 bölgede haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 115 kişilik ekip ile görev yapıyor. - KOCAELİ

Cankurtaran, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]