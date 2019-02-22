Kocaeli'de 'Yedek Parça' Operasyonu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde lüks otomobillere ait yedek parçaları satan kişiyi takibe aldı. Jandarma, A.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 121 otomobil yedek parçası ele geçirildi. A.K.'nin otomobil yedek parçalarını Bulgaristan'dan getirdiği belirlenirken, yedek parçalara el konuldu. A.K. hakkında idari işlem başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:52 Kaynak: DHA
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