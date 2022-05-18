Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan amca, cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs'ta Sanayi Mahallesi'nde yeğeni Yunus D'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hikmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı - Son Dakika