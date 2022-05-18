Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı

18.05.2022 12:32
Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan amca, cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan amca, cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs'ta Sanayi Mahallesi'nde yeğeni Yunus D'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hikmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı
Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı
Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı
Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı - Son Dakika


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