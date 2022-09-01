Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlık, değerlendirme ve okul güvenliği toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Akçakoca Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz, yeni eğitim ve öğretim yılında derslik başına 23, şube başına 24, öğretmen başına ise 15 öğrencinin düşeceğini belirtti.

Eğitimin niteliği ve kalitesinin, hür ve bağımsız yaşamanın ön koşulu olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 20 yılda eğitimin fiziki altyapısından donanımına, öğretmen yetiştirilmesine ve haklarına kadar geniş alanda önemli çalışmalara imza atmış ve devrim niteliğinde yapılan bu gelişmelere hep birlikte şahit olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, liselerdeki öğrencilerin yüzde 37'sinin meslek liselerinde eğitimlerine devam ettiğini, bunun da memnuniyet verici olduğunu aktararak, mesleki eğitim merkezlerinde okuyup çalışan öğrencilerin sayısının bu ay itibarıyla 12 bin 408 olduğunu kaydetti.

Okullardaki en büyük sorunlardan birisinin kırtasiye ve temizlik ödeneği olduğunu dile getiren Yavuz, "Milli Eğitim Bakanlığımız bunun için de okullarımıza bu sene 20 milyon lira civarında ödenek tahsis etmiştir. Toplum Yararına Program kapsamında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında İŞKUR kanalıyla çalıştırılmak üzere 1350 temizlik görevlisi okullarımıza tahsis edilmiş ve bununla ilgili süreçler de halen devam etmektedir." dedi.

"Güvenlik kamerası olmayan okul bulunmamaktadır"

Vali Yavuz, devlet tarafından tüm öğrencilere dağıtılan ücretsiz ders kitaplarına ek olarak bu eğitim ve öğretim yılında yardımcı kaynak kitaplarının dağıtılmaya başlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Toplam 3 milyon 600 bin ücretsiz ders kitabı ile 2 milyon 402 bin yardımcı kaynak kitap da yine 12 Eylül sabahı çocuklarımızın sıralarında bulunacaktır. İlimizdeki tüm okullar güvenlik kameralarıyla donatılmış olup, güvenlik kamerası olmayan okulumuz şu an için bulunmamaktadır. 18'i Milli Eğitim Bakanlığı, 10'u Kocaeli Valiliği tarafından finanse edilen 28 okulumuzun kamera sistemi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmiştir. İlimizde risk bölgesi olarak belirlenen 332 okul bulunmakta olup, bu okullar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlenmektedir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında polis sorumluluk alanlarında bulunan ve risk değerlendirmesi yapılan 609 okulda 447 güvenli eğitim koordinatörü görevlisi polis memuru ile 3 okulda kolluk görevlisi polis memuru görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk alanlarında bulunan 121 okula ise 125 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Jandarma Komutanı Selim Kapancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe belediye başkanı ve yetkilileri, emniyet ve jandarma personelleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.