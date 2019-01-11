Kocaeli'de Yeni Nesil Trafik Lambaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerinin yol güvenliği ağı unsuru olan sinyalizasyon sistemlerinde yeniliğe gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerinin yol güvenliği ağı unsuru olan sinyalizasyon sistemlerinde yeniliğe gitti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, trafik görüş ve duruş mesafelerinde yaşanan zafiyetin iyileştirilmesi amacıyla Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen pilot bölgelere yeni nesil LED ışıklı trafik lambalar takıldığı belirtildi.



Ekiplerin ilk etapta pilot bölge olarak belirlenen Salim Dervişoğlu Caddesi, Sahil otoparkı çıkış kavşağına, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Tramvay Kesişim Kavşağına, Kuzey Yan Yol Asayiş Şube Tramvay Kesişim Kavşağına LED lambalı trafik lambaları kurduğu aktarılan açıklamada, model uygulama olarak imal edilen lambaların tamamlanarak devreye alındığı kaydedildi.



Işık kural ihlallerinin fazla yaşandığı pilot bölgelerde algıda seçicilik ve farkındalık kazandırmanın amaçlandığı yeni nesil LED ışıklı trafik lambaları uygulamasının vatandaşlardan gelen tepkilere göre önümüzdeki aylarda geliştirilip yaygınlık kazandırılacağı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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