Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine Enes ismi verildi.

Hülya ve Ergün Mutlu çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu oldu. Enes ismi verilen bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bebeğin kulağına ezan okudu, Mutlu çiftini tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Hastanedeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının da yeni yılını tebrik eden Büyükakın, "2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın ayrıca, kentin çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini de ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Büyükakın'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti.