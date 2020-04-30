Kocaeli'de yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki bir yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir yerel gazete ofisinin kurşunlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Y.G. ve F.D. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.