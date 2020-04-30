Kocaeli'de yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Y.G. ve F.D. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Yürütülen çalışma sonucu ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir yerel gazete ofisinin kurşunlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kocaeli 'deki bir yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi