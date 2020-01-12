Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı - Son Dakika

Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı

6 saat önce

Sanayi kenti Kocaeli'de yeşil alan miktarı geçen yıl 783 bin 959 metrekare artarak 23 milyon 489 bin 642 metrekare oldu.

Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı, System.String[]

Sanayi kenti Kocaeli'de yeşil alan miktarı geçen yıl 783 bin 959 metrekare artarak 23 milyon 489 bin 642 metrekare oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeşil alan miktarının her yıl arttığı belirtilen şehirde Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 2019 yılında 783 bin 959 metrekare alanı yeşillendirdi.

Yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine katkı sağlamasını önemseyen Büyükşehir Belediyesi, 2004-2019 yıllarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin 2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan özverili çalışmalarla 2019 yılı itibarıyla 23 milyon 489 bin 642 metrekareye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da yeşil alanları çoğaltarak şehrin doğal zenginliğini arttırmayı hedefliyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekare

Büyükşehir Belediyesi, son 16 yılda birçok park, bahçe, mesire alanı projelerini vatandaşların hizmetine sundu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları ile Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekareye yükseldi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, dolan döküm sahalarını toprak serip fidan dikerek yeşil alana dönüştürüyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri il genelindeki uygun alanlara fidan dikimi yapıyor.

Fidan dikimi çalışmaları dahilinde, 2019 yılında 237 bin 388 farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından 2019 yılının sonuna kadar 8 milyon 455 bin 991 fidanı toprakla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı
Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

Son Dakika Haberleri
18:46 Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı - Son Dakika
18:44 Mersin trenin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
18:44 Hatay'da yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
18:42 Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu (2) - Son Dakika
18:38 Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 18:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]