Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu - Son Dakika
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Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

16.04.2022 21:09
Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

Kocaeli'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kocaeli'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye ait restoranda, yetim çocuklar ve yakınlarının katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

İftar öncesi konuşan Vali Seddar Yavuz, hem devlet olarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yetimlerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yetimlerin her türlü sorunlarını çözmenin ve yanlarında olmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını belirten Yavuz, "Kocaeli sosyal politikalar anlamında çok şanslı bir şehir. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem ilçe belediyelerimizin hem de Valiliğimizin tüm çalışmaları özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerini kucaklayabilecek boyutta." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah hepimizi sevdiklerimizle beraber bayrama eriştirsin. Daha güzel, daha mutlu ve huzur içinde bir dünyayı Rabbim bizlere göstersin." dedi.

Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu
Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu
Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

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Vali Seddar Yavuz, sanayicilerle iftarda buluştu Vali Seddar Yavuz, sanayicilerle iftarda buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu - Son Dakika


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