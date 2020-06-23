Kocaeli'de yetiştirilen erikler İstanbul'da sofraları süslüyor - Son Dakika

İstanbul'un taze meyve ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Kocaeli'de hasadı devam eden erik, fiyat ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Ülkenin önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yapması nedeniyle daha çok bu kimliğiyle tanınan Kocaeli, tarımsal faaliyetler yönünden de kent ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sağlıyor.

Kocaeli, özellikle komşusu İstanbul'un taze sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlev görüyor. Kentte İzmit Körfezi, Sapanca Gölü ve Karadeniz'e yakın noktalardaki meyve yetiştirilen alanlar her geçen yıl genişliyor.

TÜİK verilerine göre, Kocaeli Türkiye'de erik üretiminde ilk 20 şehir arasında yer alıyor. Kentte 3 bin 743 dekarlık alanda yılda yaklaşık 4 bin ton erik üretimi gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında Kandıra, Kartepe, İzmit ve Karamürsel'deki bahçelerden toplanan mahsuller, doğruca İstanbul'daki satış noktalarına gönderiliyor.

"Hasat temmuzun ortasına kadar sürüyor"

Kentte erik üretiminde öncü olan Sapanca Gölü kıyısındaki Eşme Mahallesi'ndeki üreticiler, lezzetiyle yüksek talep gören mahsullerini 5 ila 10 liradan satıyor.

Eşmeli meyve üreticisi Mazhar Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Gölü kıyısında yer alan mahallenin meyve üretimiyle öne çıktığını söyledi.

Kendisinin eriğin yanı sıra elma, ceviz, kiraz ve ayva yetiştirdiğini belirten Aşkın, mayıs ayının ortalarında başlayan yeşil erik hasadının temmuzun ortasına kadar devam ettiğini vurguladı.

"Günde 1 ton erik topluyoruz"

Rekolte, fiyat ve talep açısından sezonun şu ana kadar çok iyi gittiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasının satışları olumlu etkilediğini anlatan Aşkın, "Günde 1 ton erik topluyoruz. Malımızı akşamları doğrudan İstanbul'a gönderiyoruz." diye konuştu.

Eşme Mahallesi'nde üreticinin gündüz topladığı ürünü akşam üzeri pazara indirdiğini aktaran Aşkın, "İstanbul'dan gelen tüccarla burada pazarlıklar yapılıyor. Sadece Eşme'den İstanbul'a günde yaklaşık 150 ton erik sevkiyatı oluyor. İstanbul dışında Ankara ve Antalya'ya erik gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazhar Aşkın, Eşme eriğinin tatlı ve sulu olduğuna işaret ederek, "Sapanca Gölü çevresinin ekolojik yapısı dolayısıyla meyveler üzerinde buğu şeklinde bir tabaka oluşuyor ve bu da eriklerin uzun süre yeşil kalmasını sağlıyor. Bu açıdan Sapanca Gölü bize büyük avantaj sağlıyor." dedi.