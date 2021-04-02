Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede - Son Dakika

Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede

02.04.2021 11:40

?Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 45 kişi adliyeye sevk edildi.

?Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 45 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri internette yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında ilan vererek 97 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 45 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan iş yerinde çok sayıda beyaz eşya ele geçirildi. İnternete ilan veren dolandırıcıların, evlere gidip beyaz eşyaları alarak ortadan kayboldukları belirtilirken, gözaltına alınan 45 kişi bugün adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilenler arasında bulunan bir kişi, adliye girişinde babasını görünce 'Haksızlık yapıyorlar baba" derken, kendini kaybedince güçlükle adliyeye götürüldü.

Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede - Son Dakika


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