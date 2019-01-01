Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi

Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi

1 saat önce

Kocaeli'nde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 179 bin 228 TL para cezası kesildi.

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Kocaeli'nde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 179 bin 228 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon ve Harekat Şube Müdürlüğünce düzenlenen Yeni Yıl Tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Gündüz saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden uygulamalara il genelinde 707 emniyet personeli katıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Deniz ve Emniyet Müdürü Yardımcısı Kaan Yıkılmaz'ın da katıldığı uygulamalarda 3 bin 98 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 aranan şüpheli yakalanırken, 1 adet ruhsatsız silah ve 6 adet mermi ile 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 gram esrar, 6 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Uygulamaların trafik bölümünde ise 2 bin 297 araç sorgulandı. 237 araç sürücüsüne toplam 179 bin 228 TL idari para cezası kesildiği kontroller esnasında 33 araç trafikten men edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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